وصل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي أمس الثلاثاء إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، وكان في استقباله لدى وصوله مطار حيدر علييف الدكتور جنكيز حسين زاده،