اتحاد كرة الماء يضم 26 لاعباً في النخبة
الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am
وقع الاتحاد السعودي لكرة الماء مع 26 لاعباً للانضمام لبرنامج رياضيي النخبة المعد من قبل اللجنة الأولمبية السعودية لأبرز لاعبي المنتخبات الرياضية.
وجاء توقيع اللاعبين بحضور ناصر الدغيثر رئيس الإتحاد حيث تم اعتمادهم ببرنامج النخبة في مرحلته الأولى.
واللاعبون هم: أحمد الشمري وحسين الجيزاني وأيمن العرياني ومحمد قحل ومجاهد الجيزاني وعمر شراحيلي وخالد الحربي وعاصم شراحيلي ومحمد شراحيلي وحسن كلفوت وهتان عليان وعبدالله الأحمد ونايف المنتشري وحامد النفيعي وياسر الزهراني ومبارك الدوسري وبدر الدغيثر وتركي الخالدي ومعاذ ناقور ومحمد الخوفي ويونس المريحل ومحمد زيد ومحمد الهلال وعبدالله كلفوت وسعيد طالب وعبدالغني العصماني.