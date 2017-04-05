4 منتخبات تنافس على اسكواش الخليج

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

تنطلق صباح اليوم الأربعاء بملاعب نادي الرياض منافسات البطولة الخليجية للاسكواش بنسختها الـ23 للعمومي وتحت 17 عاما وتستمر حتى 9 أبريل الجاري بمشاركة منتخبات السعودية البحرين والكويت وقطر.

وتبدأ منافسات البطولة عند الساعة الـ9,30 صباحاً حتى الـ12,30 م، فيما تقام المواجهات في الفترة المسائية عند من الساعة الـ4,30م حتى الثامنة مساءً. ويدافع منتخب الكويت عن لقبه في النسخة الماضية لمنافسات الفرق فيما يدافع عبدالله التميمي لاعب منتخب قطر عن لقبه في منافسات الفردي. من جانبه، أبدى خالد السعد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للاسكواش سعادته باستضافة السعودية للنسخة الـ23 من البطولة متمنياً للأشقاء الخليجيين طيب الإقامة خلال تواجدهم في بلدهم الثاني السعودية .