الطيران والدفاع المدني يختتمان “وطننا أمانة”

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

يسدل الستار مساء اليوم (الأربعاء) على فعاليات بطولة "وطننا أمانة لكرة القدم" التي ينظمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وبإشراف من مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة.

وتم تنظيم البطولة ضمن مبادرة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين (كيف نكون قدوة) والتي تحمل القيمة الرياضية "أنا رياضي أنا قدوة".

وتجمع المباراة النهائية بين فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة ونظيره الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، ويحضرها محمد بن صويلح اللحياني مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وأحمد بن محمد روزي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة، ونزيه النصر نيابةً عن الدكتور عادل بن محمد عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وسيتم توزيع وتكريم اللاعبين الفائزين في هذه البطولة.