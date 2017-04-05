السعودي بطل العالم للزوارق السريعة

ينبع ـ سعود الحبيشي | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

حقق الفريق السعودي المركز الأول في البطولة العالمية للزوارق السريعة التي استضافتها محافظة ينبع على الساحل الغربي، وانطلقت أمس في شرم ينبع.

ونجح الفريق السعودي في الفوز بالسباق بفارق ثلاث لفات عن الفريق التركي الذي أحرز المركز الثاني، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث.

وعبر الكابتن محمد الشلبي قائد الزورق السعودي عن سعادته بتحقيق المركز الأول في البطولة.

من جهته، أكد فهد المشعان رئيس بلدية ينبع الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للبطولة، أهمية البطولة وانعكاساتها الإيجابية على المحافظة اقتصاديا وتسويقيا في خارطة السياحة العالمية الأمر الذي أسهم في جعل ينبع وجهة سياحية متفردة على ساحل البحر الأحمر.