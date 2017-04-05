بثنائية هازارد تشيلسي يقهر مانشستر سيتي ويعزز صدارته في الدوري الإنجليزي

لندن - الألمانية | Thursday, 06 April 2017 - 00:05 am

أحرز النجم البلجيكي إيدين هازارد هدفين قاد بهما فريقه تشيلسي لحصد انتصار صعب 2/1، على ضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الحادية والثلاثين للبطولة اليوم الأربعاء.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر سيتي الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي، عند 58 نقطة في المركز الرابع، علما بأن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتكبدها الفريق في المسابقة هذا الموسم.

وبادر هازارد بالتسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لسيتي في الدقيقة 26.

ولم يهنأ سيتي بتعادله طويلا، بعدما عاد هازارد لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 35، بعدما تابع ركلة جزاء أهدرها.