نايف هزازي: استقالة فيصل بن تركي بيد الجمهور

الرياض - الرياضية | Thursday, 06 April 2017 - 00:47 am

نفى المهاجم الدولي نايف هزازي وجود خلاف شخصي مع الأمير فيصل ين تركي رئيس نادي النصر، مبايناً أن تصريحه الإعلامي بعد مباراة الديربي في كأس الملك كان صريحاً ومن الممكن أنه أزعج الرئيس، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لاعب حماسي ولا يقبل الخسارة.

وعن الغضب الجماهير بسبب ابتعاده عن مستواه المعروف أوضح هزازي: "لابد أن يكون الجمهور عادل، ويرى جميع الظروف التي تؤثر على عطائي داخل الملعب، اللاعب لديه طاقة للصبر على المتأخرات المالية، وأعترف أن تأخر مستحقاتي المالية أثرت على مستواي الفني".

وعن غيابه عن تمارين فريقه قال: "لدي ظروف نفسية منعتني من حضور التدريبات، ووجودي في النادي سيكون سلبي، لذلك فضلت ابتعد في الوقت الحالي، لا يخفى على أحد بأن لدينا مشاكل إدارية ومالية وفنية، والفريق مر بمرحلة فقدان توازن بسبب تغيير المدربين وتأخر الموارد المالية".

واعتذر المهاجم النصراوي عن إبداء رأيه في المطالبات الجماهيرية باستقالة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، مؤكداً بأن هذه الأمور بين الرئيس وجماهير النادي.