المقعد الآسيوي.. طموح “الكلاسيكو”

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 06 April 2017 - 01:44 am

سيكون لزاماً على فريقي النصر والاتحاد عندما يتواجهان غداً الجمعة في الجولة الـ22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، البحث عن الانتصار وتعطيل كل منهما الآخر، وذلك بهدف البحث عن مركز متقدم يضمن الحصول على المرتبة الثانية على أقل تقدير للحصول على مقعد يضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، خلف الهلال المتصدر الذي بات قريباً نحو اللقب (8 نقاط من أصل 15 نقطة) تكفي ليكون البطل. النصر والاتحاد وكلا الفريقين غاب السنة الحالية عن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، فالنصر لم يشارك لأنه لم ينل مركزاً متقدماً في دوري الموسم الماضي والذي ذهب إلى الأهلي، فيما شارك الهلال بصفته ثانياً، والتعاون، والفتح.

أما الاتحاد، فحصل على المرتبة الثالثة ومركزه يتيح له المشاركة نظاماً، إلا أن الديون المثقلة على إدارته، جعلت من الصعوبة استخراج الرخصة الآسيوية التي تجيز له المشاركة، وفضل الانسحاب لعدم تمكنه من استخراج الرخصة.

ومع تبقي 5 جولات على نهاية الدوري يحتل النصر المرتبة الثانية خلف المتصدر الهلال برصيد 45 نقطة وتبقى له مباريات (الاتحاد، التعاون، والباطن، والشباب، والهلال)، أما الاتحاد فسيواجه كلاً من (النصر، القادسية، الاتفاق، الفيصلي، والفتح).