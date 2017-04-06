النخلي: هدفنا إسعاد الجماهير

جدة ـ نجيب الجداوي | Thursday, 06 April 2017 - 00:00 am

اعترف بدر النخلي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بأهمية المواجهة المرتقبة التي ستجمعهم غداً أمام النصر ثاني الترتيب في الجولة الـ22 من منافسات الدوري السعودي، مشيراً إلى أن المباراة لا تقل أهمية عن أي مواجهة أخرى.

وقال: "نقدم مع أشقائنا في نادي النصر مباراة تليق بحجم وقوة الكلاسيكو، فنحن عاقدون العزم على تحقيق الانتصار وتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز وإسعاد الجماهير الاتحادية. وأكد النخلي أنهم في الفريق الاتحادي أكملوا جاهزيتهم لمواجهة النصر، وأنهم يسعون جاهدين لإنهاء الموسم وهم في مركز متقدم الترتيب العام يليق بحجم ومكانة نادي الاتحاد ويسمح لهم بالمشاركة المباشرة في دوري أبطال آسيا.