مشاكل النصر خارج المستطيل الأخضر

الرياض ـ حواس العايد | Thursday, 06 April 2017 - 00:00 am

طالب علي كميخ المدرب الوطني والمستشار سابقاً لدى الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر جميع النصراويين بالتحلي بالهدوء خلال الفترة المقبلة، والتكاتف والبحث عن الأخطاء ومعالجتها بشكل سليم لضمان عدم تكرارها في المستقبل واتخاذ قرارات تصحيحية صارمة تعيد النصر بطلاً كما عهدته جماهيره.

وقال كميخ في حديث لـ"الرياضية": "يجب المحافظة على مكتسبات النادي الثمينة فلا ينقص النصر إلا لملمة الأوراق، فالنصر يملك فريقاً قوياً جداً ومميزاً وعناصر دولية ذات خبرة لكن من الموسم الماضي وهو يعاني إشكاليات تحدث خارج الملعب وتنعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك انسجام أكبر وأقوى خلال الفترة المقبلة سواء من المكتب التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف أو إدارة النادي أو الجهاز الفني أو اللاعبين أو اللجنة الفنية التي تعمل بالنادي حالياً".

وقال: "اللاعبون عليهم مسؤولية كبيرة جداً في الفترة القادمة للعودة بالفريق سريعاً والمحافظة على الترتيب الحالي في المباريات المتبقية من دوري المحترفين وضمان مقعد آسيوي للموسم المقبل فهم أفضل اللاعبين المحليين الموجودين حالياً في الأندية.

وطمأن كميخ النصراويين على قاعدة النادي من حيث الموهبة وقال: "هناك قاعدة قوية وكبيرة ومليئة بالنجوم في الفئات السنية بجميع المراكز ومواهب جاهزة للانطلاق والإحلال في الفريق الأول في حال عدم عودة نجوم الفريق لمستوياتهم المعروفة والتي شهدت مؤخراً هبوطاً بالمستوى.

وعن لقاء الاتحاد قال: "صعب ومفترق طرق إما أن يفوز النصر ويحافظ على وصافته للدوري وسيحجز مقعداً آسيوياً أو أنه سيعود لترتيب أقل وسيفقد موقعه المتقدم في الدوري وهنا تقع المسؤولية على اللاعبين والإدارة للاستعداد الجيد تحديداً في هذه المباراة وإيقاف المزيد من الخسائر".