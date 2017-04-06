مرسي يطالب بالحضور.. والمصري يتوعد الشباب

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Thursday, 06 April 2017 - 00:00 am

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مرانه الأساسي مساء اليوم بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع استعداداً لملاقاة الشباب ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين والتي يستضيفها الملعب نفسه مساء السبت المقبل.



غياب مختار

حرص الجهاز الفني للفريق على رفع معنويات اللاعبين قبل مران أمس الذي اشتمل على العديد من الجمل التكتيكية ورفع معدلات اللياقة البدنية بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تولى الأولى المدرب العام خالد مصطفى وضمت لاعبي خطي الدفاع والوسط وأشرف مساعد المدرب سيد غريب على المجموعة الثانية التي ضمت المهاجمين موسى مدخلي وفريد الحربي وغاب مختار فلاتة عن المران ولزم العيادة الطبية تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي فريج البشير بعد إصابته بشد خفيف.

البداية الحقيقية

أكد المحترف المصري أحمد مجدي أن مباراة السبت أمام الشباب ستكون البداية الحقيقية للاعبي الوحدة في ظل الإصرار الكبير الذي يتحلى به اللاعبون في التدريبات. وأشار مجدي إلى أنه سيبذل أقصى جهد من أجل الظهور بمستوى مشرف يفيد فريقه خاصة أنها المباراة الأولى له التي يلعبها أمام الشباب منذ انضمامه إلى صفوف الوحدة في يناير الماضي معلناً توقعه بإحراز هدف الفوز لفريقه في تلك المواجهة.



مطالبة مرسي

بذل هشام مرسي رئيس النادي جهوداً مكثفة مع بعض أعضاء الشرف بالنادي من أجل الالتفاف حول الفريق في المباريات المقبلة التي يحتاج فيها اللاعبون إلى المؤازرة الحقيقية التي تدفعهم لتحقيق الفوز في ظل ارتفاع معنويات اللاعبين وظهورهم بمستوى طيب في التدريبات. وطالب مرسي جماهير الفريق بضرورة الزحف إلى الشرائع بعد غد من أجل الوقوف خلف فريقهم.