ندوة ￼ تناقش مع رياضيي المنطقة أهم المعوقات أمامهم

أدار الندوة - حسن ذيبان | Thursday, 06 April 2017 - 00:00 am

ناقش الرياضيون في منطقة عسير أبرز المعوقات التــــي تواجههـــــــم، وتحـــد من تطور أنديتهم، وذلك خلال الندوة التي أقامتهــا "الرياضيــــة"، واستضافها نادي ضمك، بمشاركة محمد الغـــروي رئيــس النادي، ونائبه سفر آل مرزوق، وعلي الخريص نائب رئيس نادي المصيـــف، وخالــد عسيري الأمين العام لنادي أبها، ومفرح البســامي عضو مجلس إدارة نادي الفرسان.

وطرح الضيوف عددًا من الحلول أمام المسؤولين، وصفوهـا بأنها ستكـــون مساعدة لتطوير العمل في الأندية، وتعود بالنفع على الرياضيين في المنطقة.



ضعف الموارد المالية

يؤكد محمد الغروي رئيس نادي ضمك، أنهم في نادي ضمك يصارعون على جبهات عدة، بقوله: "نحن نصارع على جبهات كثيرة، وننافس بقوة على البطولات فيها، ولكنها غير مدعومة؛ ما يسبب لنا حرجًا كبيرًا مع لاعبينا، ومع ذلك نعمل على دعم هؤلاء النجوم؛ فلدينا العديد من الألعاب مثل ألعاب القوى والملاكمة والكاراتيه، وهذه ألعاب تنافس على مستوى السعودية، ولدينا لاعبون دوليون، حققوا نتائج متميزة ويحتاجون إلى مزيد من الدعم".

وأضاف: "أندية الدرجات: الأولــى والثانيـة والثالثة تعاني من ضعف المـــوارد المالية؛ لذلك لا يمكنها القيام بواجباتهـــا أمـــام الشباب الرياضـي واستقطابهـــــم، إضافة إلى عدم وجود منشآت وملاعب جاهزة، عدا ناديي ضمك وأبها اللذين لا تزال منشآتهما تسير ببطء".

وطالب الغروي الإدارات الحكومية بالتعاون مع الأندية، منوهًا إلى تقصير الإعلام الرياضي تجاه الأندية، ومشيراً إلى أن دورات الحواري أخذت الضوء من الأندية في استقطاب المواهب.



قلة مواهب

يرى علي الخريص نائب رئيس نادي المصيف، أن معاناة الأندية تتمثل في قلة المواهب، مضيفاً بقوله: "نعاني من عدة أمور من أهمها قلة المواهب، بالإضافة إلى شح الموارد المالية وضعف التعاون بين أندية المنطقة مع بعضها بعضًا، كما أن هجرة العديد من اللاعبين بداعي الدراسة أو بسبب حصوله على فرصة عمل يعد عائقاً ثانيًا".

وأضــــاف الخريـــص: "المدارس لا تتعاون مع الأندية، كما هو الحال لدى أولياء الأمور الذين يفتقد بعضهم الثقافة الرياضية، إضافة إلى عدم تعاون بعض الإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات مع أندية المنطقة".

منشأة متعثرة

ناشد خالد شايع عسيري الأمين العام لنادي أبها، الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، بإيجاد حل سريع لمنشأة النادي، والتي بدأ العمل فيها منذ أن تم اعتماد المشروع الذي تمت ترسيته في الـ9 من شهر شعبان عام 1432هـ، ووقع عقده في الـ12 من شهر شوال عام 1432هـ، مبيناً أن موعد تسليمه من المفترض أن يكون في الـ14 من شهر جمادى الآخرة من العام 1435هـ، لكن المشروع لم ير النور حتى الآن.

وأضاف عسيري قائلاً: "النادي يعيش معاناة طويلة وممتدة أكثر من ستة أعوام، فهو يمارس تدريباته اليومية لجميع الألعاب على ملاعب مستأجرة وموزعة في أطراف المدينة، كما أنه يعاني من عدم توفر ملعب نموذجي لفريق كرة القدم بالنادي، حيث يمارس تدريباته اليومية على مسافة تزيد على الـ15 كيلومترًا بالملاعب الرديفة بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة"، مشيراً إلى أن هذه المعاناة اليومية لألعاب نادينا المختلفة تزيد من المصروفات المادية، مثل إيجارات الملاعب وبجميع الدرجات والفئات السنيـــة، وكذلك إيجـــار المواصلات؛ ما يسبب ضياع ممتلكات النادي.



هجرة اللاعبين

يصف مفرح البسامي عضو مجلس إدارة نادي الفرسـان، معانـــاة ناديهم بالصعبة؛ وذلك بسبب هجرة اللاعبين إلى المدن الكبيرة؛ لوجود الجامعات متعددة التخصصات، قائلاً: "نعاني من هجرة اللاعبين إلى المدن الكبيرة من أجل الذهاب إلى الدراسة في الجامعات، إضافة إلى عدم وجود مراكز رياضية متقدمة لإقامة المعسكرات التي تساعد على تأهيل الأندية".

وأضاف البسامي قائلاً: "رغم ذلك استطعنا ـ بفضل الله ـ أن نتجاوز الكثير من الصعاب، ثم بفضل تكاتــف أعضـــاء مجلس الإدارة والتخطيــــط وفق إمكانات النادي، بحيث لا تكون المصروفات أعلى من الدخل، ومع ذلك هناك بعض المشكلات، ومنهــــا ضعف الإمكانات المادية للأندية، فلا موارد للنادي سوى ما تقدمه هيئة الرياضة، إضافة إلى ضعف دور أعضاء الشرف في تقديم الدعم المادي".



غياب البنية التحتية

يرى سفر آل مرزوق نائب رئيس نادي ضمك أن غياب البنية التحية التي تخدم الألعاب المختلفة، من أهم المشاكل التي تواجههم ويضيف آل مرزوق قائلاً: "الدعم المادي أيضاً وغيابه لا يساعد الأندية على الاهتمام بجميع الألعاب، كما أن القطاع الخاص لا يوجد له دور فعال، إضافة إلى دورات الحواري التي أثرت كثرتها سلباً في الفئات السنية".

ويضيف آل مرزوق: "هناك صعوبة في التنسيق بين طلاب الجامعات والوقت المناسب لهم بالتدرب مع أنديتهم، كما أن الوعي الرياضي لمعظم اللاعبين مع الأسف ضعيف".