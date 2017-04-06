فيفا يتكفل برواتب ياسر الشهراني

الرياض ـ أحمد الخلف | Thursday, 06 April 2017 - 00:00 am

سيكون لزاماً على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، التكفل برواتب الدولي ياسر الشهراني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي أصيب أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي أمام العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ووفقاً لأنظمة الاتحاد الدولي، فإن غياب الشهراني لما يزيد على 28 يوماً يعني تكفل الاتحاد برواتب اللاعب خلال هذه الفترة، حيث لن يكون الشهراني اللاعب الأول الذي تم تطبيق هذه الفقرة بحقه، فقد سبقه عدد من اللاعبين الدوليين مع أندية عالمية شهيرة.

وينص برنامج "حماية اللاعبين" على تعويض الأندية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في حال إصابة لاعبيها مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية، المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي، على أن تبعد الإصابة اللاعب عن فريقه لأكثر من أربعة أسابيع (28 يوماً)، ويدفع الفيفا في هذه الحالة رواتب اللاعب بحد أقصى لا يزيد على 8.75 مليون ريال، لا تشمل المكافآت وغيرها.

ويعتبر البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني أول المستفيدين من برنامج حماية اللاعبين، بعد أن تلقى ناديه 1.5 مليون يورو تقريباّ من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعويضًا بعدما تعرض للإصابة في قدمه اليمنى يوم 14 أكتوبر 2012، وذلك مع منتخب بلاده، وغاب مارسيلو يومها عن الريال لقرابة ثلاثة أشهر.

في نوفمبر 2014، دفع الاتحاد الدولي إلى نادي ريال مدريد الإسباني مبلغ 1.6 مليون يورو عبارة عن تعويض؛ بسبب إصابة لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، التي تعرض لها خلال مباراة كرواتيا ضد إيطاليا على ملعب سان سيرو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2016، وكان مدريد قد حصل قبل ذلك على تعويض قدره 2 مليون يورو بعد الإصابة التي تعرض لها لاعبه الألماني الدولي سامي خضيرة، الذي أصيب في مباراة بلاده ضد إيطاليا في نوفمبر 2013م، والتي أبعدته عن الملاعب مدة خمسة أشهر.

بعد عدة مراسلات بين النادي الأهلي المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم، وافق الأخير على التكفل بقيمة رواتب مروان محسن مهاجم الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية في الجابون.