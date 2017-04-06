منع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Thursday, 06 April 2017 - 00:00 am

علمت "الرياضية" من مصادر مطلعة، أن رابطة دوري المحترفين تدرس مقترحًا بمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد الاحتياط مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، في المباريات التي تقام تحت مظلتها.

وأشارت المصادر، إلى أن فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي، قدم مقترحًا في الاجتماع الأخير لرابطة دوري المحترفين، الذي عقد في مدينة جدة قبل أيام، بمنع جلوس رؤساء الأندية السعودية على دكة البدلاء أثناء المواجهات، وكما هو معمول على مستوى مباريات الأندية العالمية في جميع الدول.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المقترح لاقى صدى كبيرًا من عدد من رؤساء مجالس الأندية؛ ما جعل المقترح المقدم من المدلج يدخل من ضمن جدول الأعمال التي سيصوت عليها الأعضاء في اجتماعهم المقبل.

وكـان عادل عـزت رئيـس الاتحـاد السعودي لكرة القدم، قد أيد المقترح وطالب بإدراجه في جدول الأعمال؛ من أجل مناقشته والتصويت عليه في الاجتماع المقبل.