النصر يحذر هزازي.. ويطبق اللائحة

الرياض ـ حواس العايد | Thursday, 06 April 2017 - 00:00 am

واصل اللاعب نايف هزازي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تغيبه عن تدريبات فريقه لليوم الثالث على التوالي، دون أن يبلغ إدارة ناديه عن الأسباب التي أدت إلى تغيبه عن التدريب.

ومن المنتظر أن تطبق إدارة النادي اللائحة الداخلية على هزازي، بالخصم من راتبه الشهري، مع توجيه إنذار بعدم تكرار ذلك مستقبلاً، وذلك بعد حضوره للتدريبات.

وكان اللاعب قد أبدى غضبه بعد استبداله في شوط المباراة الثاني أمام الهلال، في مباراة دور الـ8 والتي كسبها الفريق الهلالي بهدفين دون مقابل، حيث خرج اللاعب غاضبًا أمام وسائل الإعلام، وأدلى بتصريح يوحي بعدم رضاه عما يجري في الفريق.

إلى ذلك، لم تصدر إدارة نادي النصر حتى مساء أمس أي تعليق فيما يخص اللاعب نايف هزازي، حيث أشارت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، إلى أن إدارة النادي تنتظر حضور اللاعب إلى النادي، والجلوس معه على طاولة واحدة، من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التغيب عقب مواجهة الديربي في الكأس.