الهلال يقسو على الرائد ويقترب من لقب الدوري

بريدة - الرياضية | Thursday, 06 April 2017 - 22:35 pm

بات الفريق الأول بنادي الهلال أقرب من أي وقت مضى للتتويج في درع الدوري السعودي، الذي يتصدره بفارق 11 نقطة، بعد تغلبه مساء اليوم على مضيفه فريق الرائد بنتيجة 3/0، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وانتهى الشوط الأول دون أن يطرأ أي تغيير على النتيجة، وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 49، وبعده بدقيقة واحدة استطاع البديل سالم الدوسر من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 50، واستطاع المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني من تسجيل الهدف الثالث للهلال عند الدقيقة 80، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بانتصار الهلال بنتيجة 3/0.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة الـ56 في صدارة الترتيب، في تجمد رصيد الرائد عند النقطة الـ26 في المركز السابع.