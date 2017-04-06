غداً.. النصر يبحث عن الثأر ومصالحة جماهيره أمام الاتحاد

الرياض - الرياضية | Thursday, 06 April 2017 - 23:00 pm

تستكمل يوم غدٍ الجمعة مباريات الجولة الـ22 من دوري جميل السعودي للمحترفين بقمة الجولة، عندما يلتقي النصر والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وتعد المباراة في غاية الأهمية لكلا الفريقين، اللذان سيدخلانها برغبة مشتركة بالفوز، فالنصر الذي فرط بلقبي كأس ولي العهد وكأس الملك، ولم يتبق له سوى هذه المسابقة لإنقاذ موسمه أو الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، وبالتالي سيسعى جاهداً لتخطي الاتحاد ومصالحة جماهيره من سوء النتائج في الآونة الأخيرة، وفي نفس الوقت رد اعتباره أمام ضيفه الذي تغلب عليه في نهائي كأس ولي العهد، فيما يتطلع الاتحاد إلى تحقيق الفوز كونه سيعيده لمركز الوصافة مع تقليص الفارق مع الهلال، وتبدو الكفة متكافئة بين الفريقين إلى حد كبير.

ويحل فريق النصر في وصافة جدول الترتيب بـ45 نقطة، فيما يحل فريق الاتحاد في المركز الرابع بـ44 نقطة.



كما يستضيف النادي الأهلي نظيره الباطن، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتعد المباراة اختبارا صعباً للباطن، الذي يبحث عن الهروب من قاع الترتيب لتفادي الهبوط، كما أن هذه المباراة مهمه للأهلي لتحقيق الوصافة في حال تعادل الاتحاد والنصر، ولملاحقة الهلال أملاً في تعثره في الجولات القادمة.

ويحل فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، فيما يحل فريق الباطن في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.