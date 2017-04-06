زوران غير راضٍ عن أداء لاعبيه رغم الخماسية

| Thursday, 06 April 2017 - 23:49 pm

رغم الفوز الكبير الذي حققه العين على ضيفه الظفرة بنتيجة 5 / 2 في المرحلة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس، إلا أن الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق أبدى عدم رضاه عن أداء لاعبيه خلال اللقاء.



وقال زوران، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة :"أهدرنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بأن نسجل رقما قياسيا من الأهداف، ولم نقدم المباراة الممتعة جماهيريا من وجهة نظري، أضف إلى ذلك أننا سمحنا للمنافس بأن يهز شباكنا مرتين".



وانتقد زوران مدافعيه قائلا "بعض المدافعين بالعين لم يقدموا المردود الايجابي الذي انتظرته، وحالياً نواجه التحدي الأكبر لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقعنا فيها امام الظفرة".



وختم زوران بالقول "لا أنكر سعادتي بالنقاط الثلاث ولكنني كنت أتوقع أداء أفضل مما قدمناه، وما يحزنني أننا افتقدنا جهود عددا من اللاعبين مثل إسماعيل أحمد وعامر عبدالرحمن للإصابة ومحمد سالم الظاهري والكوري لي ميونج للإيقاف".



ورفع العين رصيده بهذا الفوز إلى 46 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 29 نقطة في المركز السابع.