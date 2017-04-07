سامسونج.. تتيح الحجز المسبق في السعودية

الرياض ـ الرياضية | Friday, 07 April 2017 - 00:00 am

أعلنت شركة سامسونج الرائدة عالمياً في مجال التقنية والإلكترونيات، إتاحة الفرصة لعملائها الكرام ولأول مرة في المملكة بالحجز مسبقاً للحصول على أحدث هواتفها الذكية الجديدة والمبتكرة "جالكسي S8" و "جالكسي S8 +" التي كشفت عنها الأسبوع الماضي في نيويورك، وتمتاز بمواصفات تقنية حديثة، وبشاشة كبيرة غير مسبوقة، وملحقات إضافية رائعة.

وستتيح سامسونج لعملائها الحجز المسبق لهاتفي "جالكسي S8" و"جالكسي S8 +" اعتباراً من 1 أبريل وحتى 20 أبريل 2017، من خلال وكلاء سامسونج في جميع أنحاء المملكة، على أن يتم استلام الأجهزة قبل 5 مايو 2017، وكذلك بواسطة موقع الشركة الإلكتروني www.samsung.com للحصول على التفاصيل الكاملة للحجز عبر الإنترنت.

وستمنح سامسونج العملاء الذين يقومون باستكمال عملية الشراء من خلال الحجز المسبق هدية قيّمة عبارة عن مجموعة من الإكسسوارات الأساسية مجاناً، تتضمن (قاعدة شحن لاسلكي، غطاء شفاف وملصق حماية للشاشة).

وأعرب كي وون بارك المدير العام لشركة سامسونج للإلكترونيات بالسعودية، عن سعادته بإتاحة الحجز المسبق لأجهزة "جالكسي S8" و "جالكسي S8 +" في المملكة لتلبية رغبات عملائها في السوق السعودي.