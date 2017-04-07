كودو تعين مديرين تنفيذيين للتسويق والموارد

الرياض ـ الرياضية | Friday, 07 April 2017 - 00:00 am

عيّنت شركة كودو للتغذية والإعاشة، والتي تمتلك سلسلة المطاعم الشهيرة في السعوديّة كودو، معتز الحميدي رئيساً تنفيذياً لإدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة، وعماد القرشي رئيساً تنفيذياً للتسويق.

. ويتحلّى كل من معتز الحميدي وعماد القرشي بخبرات واسعة اكتسباها في قطاع السلع الاستهلاكية، مما سيساعد على نقل الشركة إلى مراحل متقدمة من التطور.

يحمل عماد القرشي شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واكتسب خبرة تزيد عن 18 سنة في قطاع السلع الاستهلاكية مع كبرى الشركات في المملكة، مثل شركة بنده للتجزئة، والشركة المتحدة للسكر، وشركة عافية الدولية، ويونيليفر العربية.

كما يؤمن بأن المهمّة واضحة جدّا، حيث يجب وضع كودو في المكان الصحيح، باعتبارها شركة مطاعم الخدمة السريعة الأولى.