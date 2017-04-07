البرازيل تنتزع الصدارة من الأرجنتين

ترجمة ـ حسن أبوزينب | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

عادت البرازيل الفائزة بكأس العالم 5 مرات (رقم قياسي) إلى المكان الذي تستحقه بجدارة وهو قمة الترتيب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر أمس الخميس وذلك لأول مرة منذ غياب دام 7 سنوات، وذلك على حساب الأرجنتين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويأتي هذا التقدم بعد أسبوع حافل للمنتخب البرازيلي حقق فيه أبطال السامبا نتائج باهرة تحت قيادة تيتي الذي جاء خلفاً لدونجا حيث فازت بالتسع مباريات التي خاضتها بما فيها 8 مباريات ضمن تصفيات كأس العالم 2018 منها الفوز أوروجواي 4ـ1 والباراجواي 3ـ0. وعلى عكس الصعود البرازيلي، تبدو الأرجنتين في وضع متراجع وتواجه صعوبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

عربياً، تقدمت مصر مركزاً (19 بدلاً من 20)، علما أنها كانت قد دخلت نادي المنتخبات العشرين الأوائل في مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2010. وتراجعت تونس خمسة مراكز لتصبح مصنفة 42 عالمياً، والمغرب أربعة مراكز إلى التصنيف 53 عالمياً، والجزائر بالمقدار نفسه لتصبح 54.