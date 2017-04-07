قيصرية عنيزة تجذب العجائز

عنيزة ـ الرياضية | Friday, 07 April 2017 - 00:00 am

جذبت قيصرية الحريم بمهرجان سوق المسوكف الشعبي المقام حاليًا بمحافظة عنيزة، أنظار كبيرات السن، حينما أعادت الذاكرة بهن إلى السوق قديماً ببساطته وتواضع شوارعه.

وأوضح عبد الله العليان المدير التنفيذي للمهرجان أن القيصرية شيدت من الطين، وهي أحد المواقع القديمة التي خصصت للنساء أجنحة خاصة، مشيرًا إلى أن النساء يقدمن من خلالها منتجات مختلفة تتضمن المأكولات الشعبية "كالكليجا والفتيت والقرصان والجريش"، علاوة على المنسوجات والأقمشة النسائية وأواني الطبخ وغيرها.