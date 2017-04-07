لخويا بطلاً للدوري القطري

الدوحة ـ الألمانية | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

توج لخويا بلقب الدوري القطري لكرة القدم هذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه، قبل نهايته بمرحلة واحدة، عقب فوزه المثير والمتأخر 2ـ1 على ضيفه الأهلي أمس الخميس في المرحلة الخامسة والعشرين للبطولة، التي شهدت أيضا تعادل السد مع ضيفه السيلية بهدفين لكل منهما.

وارتفع رصيد لخويا إلى 62 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه السد، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة خلف السيلية، الذي ارتقى للمركز الثامن. وباتت مباراة لخويا مع الشحانية في المرحلة المقبلة يوم 14 إبريل الجاري بمثابة احتفال للفريق بحصوله على لقب البطولة رسمياً.