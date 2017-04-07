لاعب الـ 16 مليون جنيه في قبضة الشرطة

ترجمة ـ حسن أبوزينب | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

اعتقلت الشرطة أحمد موسى لاعب ليستر سيتي بتهمة التهجم على زوجته بعد ساعتين من فوز فريقه 2ـ0 على سندرلاند في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.. وقالت التقارير: "إن الحادث جرى أثناء وجود المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً في منزله البالغ ثمنه 850 ألف جنيه، والمكون من خمس غرف بمنطقة كونت تروب بمدينة ليستر". وقد تلقت الشرطة شكوى من الجيران لسماعهم أصوات استغاثة من امرأة مرتعبة يبدو أنها تعرضت لاعتداء من زوجها اللاعب أحمد موسى الذي بلغت تكلفة ضمه إلى نادي ليستر 16.6 مليون جنيه.

وأضافت التقارير أنه لم يكن أحداً في المنزل حينما وصلت قوة الشرطة أول مرة، حيث يعتقد أن اللاعب هرب، فيما توجهت الزوجة لذويها، ولذلك واجه فريق الشرطة الذي هرع للمكان لإجراء التحقيقات اللازمة صعوبات جمة وهم يتلقون شهادات الجيران.. إلا أن الشرطة تمكنت من اعتقال اللاعب النيجيري أحمد موسى، الذي احترف فترة من مشواره لنادي سسكا موسكو في الساعة الواحدة صباحاً بعد عودته للمنزل، حيث وجهت له الشرطة اتهامات بضرب زوجته جميلة.

وأعرب ناطق باسم النادي عن رضى الإدارة لتجاوب اللاعب الذي لعب 60 مباراة لمنتخب نيجيريا مع تحقيقات الشرطة حول واقعة الضرب المبرح الذي تعرضت له زوجته في الساعات الأولى من الصباح.