رونالدو يهدد بعداءة إنجليزية

ترجمة - حسن أبو زينب | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

كشفت تقارير رياضية، أن المدرب الشخصي لنجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يضمن تطور لياقته وتألقه الدائم هي العداءة البريطانية والبطلة الأولمبية سمانثا كلايتون. ومضت التقارير تقول: "إنه على الرغم من أن رونالدو أحد أشهر نجوم الكرة العالمية، فإنه لا يخجل ولا يجد غضاضة في الإشادة بمدربة اللياقة التي لعبت دوراً محورياً في كل الإنجازات الرياضية التي حققها، سمانثا (37 سنة) بطلة أولمبياد 2000 المولودة في مدينة ليفربول، والتي شاركت أيضا في سباقي 200 و400 متر في أولمبياد سيدني.

يذكر أن سمانثا متزوجة من لاعب البيسبول رويس كلايتون، وقد التقى بها رونالدو خلال عملها في شركة تغذية أمريكية وتعاقد معها لمساعدته في تحسين سرعته، حيث حققت التدريبات التي أجراها تحت إشراف سمانثا نتائج ملموسة، حتى أطلق عليها المعلقون السلاح الخفي لرونالدو، الأمر الذي جعلها قبلة لكل الرياضيين الذين يخططون لزيادة سرعتهم في الركض، بعد أن اكتسبت شهرة عالمية في هذا المجال.