زراعة كلية لكول مهاجم مانشستر يونايتد السابق

لندن ـــ رويترز | Friday, 07 April 2017 - 16:58 pm

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن مهاجمه السابق اندي كول يتعافى في المستشفى بعد خضوعه لجراحة لزراعة كلية.

وخضع كول، الذي فاز بثلاثية من الألقاب مع يونايتد في موسم 1998-1999 وسجل 121 هدفا في 275 مباراة خاضها مع النادي، للجراحة في إطار علاجه من متاعب في الكلى.

وذكر يونايتد عبر موقعه على الانترنت "يود اندرو وأسرته توجيه الشكر للنادي والجماهير على دعمهم."

وأضاف "وهم يناشدون الجماهير أيضا احترام خصوصيتهم خلال مراحل استكمال علاجه."

وانضم كول (45 عاما) إلى يونايتد قادما من نيوكاسل يونايتد في منتصف موسم 1994-1995 وسجل خمسة أهداف في الفوز الكبير 9-صفر على ايبسويتش تاون. وفي الموسم التالي ساعد يونايتد على الفوز باللقب متفوقا على نيوكاسل.

وبعدما رحل عن يونايتد لعب كول في بلاكبيرن روفرز وفولهام ومانشستر سيتي ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري الممتاز إلى 187 هدفا في المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة خلف الآن شيرر ووين روني.