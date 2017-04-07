عملية جراحية تنهي موسم ماني مهاجم ليفربول

لندن ـــ د ب أ | Friday, 07 April 2017 - 17:47 pm

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن مهاجمه السنغالي الدولي ساديو ماني سيخضع لعملية جراحية بسبب إصابة في الركبة ، وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم على الأرجح.

وتعرض ماني للإصابة خلال مشاركته في مباراة ليفربول الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون ، وبات غيابه عن المباريات السبع المتبقية للفريق بالدوري في حكم المؤكد.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد تمهيدا لمباراة الغد أمام ستوك سيتي في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري "تأكدنا من أن ساديو يحتاج لجراحة.. لا نعرف بالتحديد متى سيجريها ، ولكن من الواضح أن موسمه قد انتهى."

وأضاف "هذا ما أتوقعه بالفعل بعد مشاهدة التسجيلات المصورة للمباراة."

وأشار كلوب إلى أنه كان يخشى إصابة أسوأ لماني إثر التدخل الذي تعرض له خلال مباراة إيفرتون.

وقال كلوب "أعتقد أنه كان محظوظا لأنه لم يتعرض لأسوأ من ذلك ، والآن نحن قريبون من نهاية الموسم وهذا يعني أنه ربما من المستحيل أن يلعب مجددا قبل نهايته."

وأضاف "لكن سيكون أمامه فترة راحة طويلة يمكنه خلالها الاستعداد جيدا للموسم المقبل ، وهذا هو النبأ الجيد."