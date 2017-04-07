فينجر يؤكد بقاء سانشيز في أرسنال

لندن - الألمانية | Friday, 07 April 2017 - 17:36 pm

قال الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن مهاجمه أليكسيس سانشيز يرغب في البقاء ضمن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

ولم يجدد سانشيز تعاقده مع النادي حتى الآن، وقد تحدثت تقارير عن إمكانية انتقاله للعب في أسبانيا، لكن فينجر أكد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إن اللاعب التشيلي الدولي يرغب في البقاء مع أرسنال.

وقال فينجر: "أعتقد أنه في الأساس يرغب في البقاء بالنادي، والأمر متوقف على التوصل لاتفاق مع مدير أعماله".

وأضاف: "يفترض في البداية أن يقيم اللاعبون مدى سعادتهم بالنادي، وبعدها يتوقف الأمر غالباً على التوصل لاتفاق والاستقرار على الجوانب المالية الخاصة به".

ويواجه فينجر ضغوط من قبل الجماهير، حيث تراجع الفريق إلى المركز الخامس بالدوري الإنجليزي وبات مهدداً بفقدان فرصة المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.