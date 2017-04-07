في كلاسيكو النصر والاتحاد.. كل الطرق تؤدي إلى الهلال

الرياضية - أحمد الشمري | Friday, 07 April 2017 - 17:01 pm

بات الفريق الهلالي على بعد خطوات قليلة من التتويج ببطولة الدوري السعودي، حيث وسع بعد انتصاره مساء أمس الخميس على فريق الرائد 3/0، الفارق النقطي بينه وبين أقرب منافسيه النصر إلى 11 نقطة، وبما أن الوصيف النصر بـ45 نقطة والاتحاد الرابع بـ44 نقطة سيتواجهان مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فأي نتيجة للمباراة هي في صالح الهلال، فإن انتصر أحد الفريقين، سيتخلص الهلال من أحد منافسيه، ليكون الهلال بحاجة لـ5 نقاط ليتوج باللقب دون النظر لنتائج الفرق المنافسة، وإن انتهت المباراة بالتعادل وهذه مايتمناه أنصار الفريق الأزرق، فأن فوز الهلال في الجولة القادمة أمام النادي الأهلي سيتوج الهلال رسمياً بدوري جميل السعودي الذي غاب عنه في الخمس مواسم الماضية.