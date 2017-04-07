نجران يحافظ على المركز الثالث بعد تعادله أمام الجيل

الرياض - الرياضية | Friday, 07 April 2017 - 19:06 pm

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر فوزاً ثميناً على حساب ضيفه ضمك بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى، وبهذه النتيجة رفع هجر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ضمك عند 35 نقطة في المركز السابع.

وانتهت مواجهة نجران والجيل بهدف لكل منهما، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ليرفع نجران رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الجيل رصيده لـ33 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل النهضة مع العروبة سلبياً، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكه ليرفع النهضة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، كم رفع العروبة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن.