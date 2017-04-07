النصر يرفض الخسارة الثانية أمام الاتحاد

الرياض - الرياضية | Friday, 07 April 2017 - 22:35 pm

سيطر التعادل الإيجابي على كلاسيكو النصر والاتحاد بنتيجة 1/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وتقدم الاتحاد في الشوط الأول بهدف المحترف المصري محمود كهربا في الدقيقة 18، لينتهي الشوط بتقدم الاتحاد بنتيجة 1/0، وفي الشوط الثاني اسمرت النتيجة بتقدم الاتحاد، حتى أعلن البديل حسن الراهب وفي الوقت بدل الضائع هدف التعادل لصالح النصر عند الدقيقة 91، ليعلن بعدها حكم اللقاء نهاية المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 1/1.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة الـ45 في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد النصر إلى النقطة الـ46 في المركز الثاني.

يشار إلى أن آخر لقاء جمع الفريقين، كان في نهائي ولي العهد، والذي كسبه فريق الاتحاد بنتيجة 1/0.