فيصل بن تركي: الاتحاد لا يستحق التعادل ولا كأس ولي العهد

الرياض - الرياضية | Friday, 07 April 2017 - 23:03 pm

صب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر جام غضبه على مستوى التحكيم في مبارياتهم أمام الاتحاد، مؤكداً أن فريق الاتحاد لا يستحق التعادل في هذه المباراة ولا التتويج بكأس ولي العهد، الذي كسبه أمام النصر بنتيجة 1/0.

وعلق رئيس النصر عن هبوط مستوى فريقه: "الإعلام يكبر مايحدث في النصر، ترتيبنا الثاني ولا يرضي طموحنا، ولكن لانكبر الأمور في النصر، مستوانا أفضل من الموسم الماضي".

وعن مستقبله مع الفريق النصراوي: "لدينا اجتماع مع هيئة أعضاء الشرف وعلى إثره يُحدد مستقبل فيصل بن تركي".

ووجه الأمير رسالة للجماهير النصراوية: "في نهاية الموسم سوف نوضح لجماهيرنا الغالية مانجحنا به في هذا الموسم، فهي تهمني جداً، وهي تعلم ما قدم فيصل بن تركي للنصر، وأتقبل منها كل شيء، والبقيه لايعنوني".