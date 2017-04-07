الاتفاق والخليج والوحدة يتسابقون للهروب من القاع

الرياض ــ الرياضية | Friday, 07 April 2017 - 19:05 pm

تختتم غداً السبت منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بلقاءين، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا الاتفاق والخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة يتوقع أن تأتي قوية من واقع ترتيب الفريقين.

ويحتل الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب المنافسة بـ22 نقطة، فيما يحل الخليج في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، ويسعى كلا الفريقين للظفر بنقاط المباراة للابتعاد عن منطقة الخطر.

ويدير المباراة الإسباني الشهير ألبرتو أونديانو مايينكو بمساعدة خيسوس لوباتو وألونسو فيرنانديز.



وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره الشبابي، في مباراة يسعى من خلالها الوحدة للابتعاد عن المركز الأخير الذي يحتله بـ17 نقطة، فيما يحتل الشباب في المركز السادس بـ27 نقطة.



ويدير المباراة الحكم خالد الطريس ويعاونه كل من عبدالعزيز الأسمري وبدر الشمراني وحسين أبو شاهين حكماً رابعاً.