الرباع المزيدي الخامس عالمياً

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 08 April 2017 - 00:00 am

حقق نواف بن محمد المزيدي رباع نادي الطرف والمنتخب السعودي لرفع الأثقال، المركز الخامس في رفعة النتر بوزن 56 في بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 17 سنة، المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتستمر حتى بعد غدٍ الاثنين، ونجح المزيدي في تسجيل أرقام سعودية جديدة.

يشار إلى أن الرباع السعودي نواف المزيدي مرشح قوي لنيل إحدى الميداليات الملونة، حيث إن الفرق بين ما حققه والمركز الثالث 2 كيلو، وبين الثاني 4 كيلو، في البطولة التي يشارك فيها 55 لاعباً من مختلف دول العالم في وزن 56.