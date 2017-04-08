“هنوف الخالدية” تحقق أول انتصار في جدة

جدة ـ الرياضية | Saturday, 08 April 2017 - 00:00 am

حققت الفرس "هنوف الخالدية" العائدة لمربط عذبة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، انتصارها الأول في سجلها السباقي بسباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة بجدة، بحصولها على درع مجموعة فهد السيبان السلمي للتجارة والتنمية الزراعية لمسافة 2000 متر.

وأحرزت "هنوف الخالدية" المركز الأول بفارق 15 طولاً عن الجواد النجم الثاقب العائد لشريف غازي العبدلي الذي حلّ ثانيًا.

وجاءت الفرس "سدرة كندة" العائدة لسيد سالم بن سعيد بن محفوظ بالمركز الثالث، في الشوط الذي أقيم بنادي الفروسية بجدة.