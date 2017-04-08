السيارات الكلاسيكية تجذب الأنظار

حائل ـ محمد الجارالله | Saturday, 08 April 2017 - 00:00 am

حظيت مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي يعود صنعها إلى أكثر من 76 عامًا مضت، بإقبال كثير من الزوار والمهتمين بالسيارات التراثية وزوار الفعاليات المصاحبة لرالي حائل 2017م.

وتوافد عُشاق السيارات القديمة لإلقاء نظرة على عدد من أقدم وأفخم السيارات الكلاسيكية، والتقاط الصور لهذه السيارات.

وأوضح المثنى عوض الشمري مالك السيارات الكلاسيكية، أنه من عشاق وهواة اقتناء السيارات القديمة التي تحولت إلى استثمار؛ بسبب القيمة المتزايدة لتلك السيارات، لافتاً إلى أنه يملك أكثر من 35 سيارة، يعرض منها 10 سيارات في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل.

وبين الشمري أن مشاركته الأولى في الرالي تعد مشاركة ترفيهية استثمارية، ويرغب في تكرارها وتطويرها مستقبلاً.