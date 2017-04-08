“مسك آرت” يكتشف مواهب الأطفال في الرسم

الرياض ـ واس | Friday, 07 April 2017 - 00:00 am

مارس أكثر من 400 طفل من زوار مهرجان "مسك آرت"، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"، المقام حالياً بمنتجع درة الرياض في ثالث أيامه، هواياتهم في الرسم والتلوين عبر جناح المرسم الحر، الذي عكسوا فيه تجاربهم الحياتية وأحلامهم واهتماماتهم.

وهدف المهرجان من خلال المرسم إلى تنمية العلاقة بين الطفل والطبيعة والبيئة المحيطة حوله، إلى جانب تنمية مخيلته والتشجيع على تنمية الذوق الجمالي والفني.

وأكدت شوق الفهد المشرفة على المرسم، أن فعاليات المرسم صاحبها أنشطة ترفيهية تعليمية تفاعلية، بإشراف مدربات ومتطوعات يقدمن حزمة من ورش العمل مدتها نصف ساعة ومكررة عشر مرات خلال اليوم، مخصصة للأعمار من 6ـ12 عامًا.