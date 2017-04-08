الأولمبية تحصر المشاركات الخارجية على “رياضيي النخبة”

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Friday, 07 April 2017 - 00:00 am

حصرت اللجنة الأولمبية السعودية مشاركة اللاعبين في المعسكرات والبطولات الخارجية، وتمثيل المملكة في أي محفل خارجي، على رياضيي النخبة البالغ عددهم 400 لاعب، وأوقفت اللجنة مصروف الجيب للاعبين خلال المعسكرات والمشاركات، جاء ذلك من خلال خطاب أرسل للاتحادات الرياضية، على أن يتم تطبيقه ابتداءً من السبت الماضي.

واكتفت بالحوافز والمكآفات المترتبة على توقيع عقود رياضيي النخبة، وكانت اللجنة الأولمبية قد وقعت مع 321 لاعبًا من 400 في المرحلة الحالية، وتستهدف التوقيع مع 1800 لاعب عام 2022.