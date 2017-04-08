مليونا ريال ثمن بقاء الخليج

الدمام ـ خالد الشايع | Friday, 07 April 2017 - 00:00 am

رصدت إدارة نادي الخليج مبلغ مليوني ريال لتحفيز اللاعبين للبقاء في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن قررت رفع مكافأة الفوز لكل لاعب لعشرة آلاف ريال عن كل مباراة من المباريات الخمس المتبقية للفريق، بدءًا من مباراة الغد أمام الاتفاق.

وكشفت مصادر الرياضية في نادي الخليج، عن أن هناك محاولات إدارية لرفع قيمة المكافأة في حالة الحصول على دعم شرفي، بعد أن تكلفت الإدارة بتأمين المبلغ الحالي، والذي سيكون من نصيب اللاعبين والجهازين الفني والإداري في الفريق حال الفوز.

وتبقى للخليج خمس مباريات في الدوري، بعد أن غادر كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا، وستكون البداية مع نادي الاتفاق غدًا السبت في الدمام، ثم يستضف الوحدة في مباراة مصيرية للفريقين، قبل أن يغادر لبريدة لمواجهة التعاون، ويعود ليستضيف الفتح في الأحساء في مباراة مصيرية أخرى، ويختتم مبارياته على ملعبه أمام الرائد، وما يميز مباريات الخليج المتبقية، أنها ستكون جميعها أمام فرق منافسة على الهبوط، بعد أن فرغ من مواجهة الفرق الكبيرة التي تنافس على اللقب؛ ما يعطيه فرصة أكيدة للبقاء.

ويحتل الخليج حاليًا المركز الثاني عشر بـ١٨ نقطة، متقدمًا على الوحدة الثالث عشر بنقطة، وعلى الفتح الرابع عشر بنقطتين، وخلف الباطن الحادي عشر بثلاث نقاط.