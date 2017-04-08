تحت شعار "الحضور عليك والتذكرة علينا" .. التعاون يستنفر جماهير القصيم آسيوياً

بريدة - الرياضية | Saturday, 08 April 2017 - 15:30 pm

أطلق مجلس إدارة نادي التعاون حملة كبيرة لحث الجماهير على مواصلة دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مشواره الآسيوي رغبة منه في تقديم صورة مشرفة لأندية القصيم والأندية السعودية .



ووضعت إدارة النادي عدد من الشعارات الإعلانية في الشوارع والطرق الرئيسية أكدت من خلالها أن الدخول لمباريات الفريق الآسيوية سيكون مجاني مستخدمة عبارة "الحضور عليك والتذكرة علينا".





ويحتل التعاون المركز الثالث في مجموعته برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة ، ويأمل في تحسين صورته حين يواجه الأهلي الأماراتي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال اسيا لموسم 2017.