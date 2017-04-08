كهربا: ركلت مشجع النصر بعدما استفزني

الرياض- د ب أ | Saturday, 08 April 2017 - 18:33 pm

قال محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إنه قام بركل مشجع النصر بعدما استفزه وتطاول عليه لفظيا.



وقام كهربا بركل أحد مشجعي نادي النصر بسبب تطاوله عليه وعلى الاتحاد، خلال عودة بعثة الفريق إلى مطار الملك خالد بالرياض عقب نهاية المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.



وأكد :"منذ تعاقدي مع نادي الاتحاد وحتى هذه اللحظة لم يظهر مني أي خطأ على الإطلاق بشهادة الجميع، فأنا لاعب احترم مهنتي وأحب الجميع حتى لو ميولهم غير النادي الذي انتمي إليه".



وتابع :"ما حدث في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من المشجع خطأ في خطأ وغير مقبول، فهو قام باستفزازي قائلا لي مبروك عليكم المركز الرابع، ولا أعلم سبب تطاول المشجع على نادي الاتحاد أو شخصي".



وأكد كهربا أن واقعة المشجع لن تؤثر على علاقته بجماهير الكرة السعودية بمختلف ميولها.



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لكهربا خلال ركله أحد المشجعين في مطار الملك خالد الدولي، أثناء عودة بعثة الفريق من الرياض.