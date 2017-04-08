الهلال يبتعد في صدارة كأس فيصل بثلاثية الاتحاد

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 08 April 2017 - 18:40 pm

حقق الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال فوزاً كبيراً على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم بجدة ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد ليرتفع الهلال بنقاطه الى 48 نقطة في الصدارة ويبقى الاتحاد بـ 36 نقطة في المركز الخامس ، وفشل الأهلي في الاقتراب أكثر من الصدارة عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لكل فريق ليرتفع الأهلي بنقاطه الى 44 نقطة في المركز الثاني ويرتفع الوحدة الى 17 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير ، وجاءت بقية نتائج مباريات الجولة على النحو التالي :





القادسية - الجيل ( 2 - 2 )

هجر - أحد ( 0 - 2 )

النصر - الفتح ( 2 - 0 )

الفيصلي - الشباب ( 0 - 1 )

التعاون - الخليج ( 1 - 1 )



ووفقاً لنتائج اليوم يصبح الترتيب على النحو التالي:

1 - الهلال ( 48 نقطة )

2 - الأهلي ( 44 نقطة )

3 - النصر ( 44 نقطة )

4 - القادسية ( 37 نقطة )

5 - الاتحاد ( 36 نقطة )

6 - أحد ( 32 نقطة )

7 - الشباب ( 31 نقطة )

8 - الجيل ( 29 نقطة )

9 - الفيصلي ( 27 نقطة )

10 - الفتح ( 25 نقطة )

11 - هجر ( 20 نقطة )

12 - الخليج ( 19 نقطة )

13 - الوحدة ( 17 نقطة )

14 - التعاون ( 12 نقطة )