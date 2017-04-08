أتلتيكو مدريد يقدم خدمة ثمينة لبرشلونة بتعادله مع الريال

الألمانية - الرياضية | Saturday, 08 April 2017 - 19:22 pm

أهدر ريال مدريد فرصة ذهبية لاستعادة الانتصارات في ديربي العاصمة الأسبانية على ملعبه بمسابقة الدوري المحلي وسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع جاره وضيفه أتلتيكو مدريد اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم.



على ملعب "سانتياجو برنابيو" ، سجل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدفا في الوقت القاتل ليحرم الريال من مواصلة انتصاراته المتتالية وحرمه من تحقيق الفوز السادس له على التوالي في المسابقة حيث سقط الريال في فخ التعادل الثاني له مقابل ستة انتصارات في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.



ورفع الريال رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة موسعا الفارق مع برشلونة إلى ثلاث نقاط قبل مباراة برشلونة اليوم في ضيافة ملقة وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.



وارتقع رصيد أتلتيكو إلى 62 نقطة حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي لتكون دفعة معنوية هائلة للفريق قبل مباراته المقررة مع ليستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



ورغم إهدار نقطتين ثمينتين ، كانت مباراة اليوم أفضل استعداد للريال قبل مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الثمانية الأوروبي أيضا.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل المدافع البرتغالي بيبي هدف التقدم للريال عند الدقيقة 52 قبل أن يحرز جريزمان هدف التعادل لأتلتيكو عند الدقيقة 85.



والتعادل هو الأول للريال بعد ثلاث هزائم متتالية أمام أتلتيكو على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ديربي العاصمة ضمن مواجهات الفريقين بالدوري.