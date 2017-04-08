الشباب يحقق فوزه الأول في 2017 على حساب الوحدة

مكة المكرمة - الرياضية | Saturday, 08 April 2017 - 22:09 pm

عاد فريق الشباب إلى سلسلة الإنتصارات، التي غابت عن الفريق العاصمي في الـ 6 الجولات الماضية، وذلك بعد تغلبه على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وافتتح هتان باهبري التسجيل أولاً عند الدقيقة 32، فيما تمكن محمد بن يطو من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني للشباب عند الدقيقة 50 عن طريق ضربة جزاء، فيما قلص مختار فلاته النتيجة بتسجيله الهدف الأول للوحدة عند الدقيقة 80، وشهدت المباراة مشاركة المحترف الكويتي لاعب الشباب سيف الحشان عند الدقيقة 55 بعد تشافيه من الإصابة التي غيبته عن الفريق الشبابي أكثر من شهرين.



وبهذا الفوز ارتفع الشباب إلى النقطة 30، عائداً إلى المركز الخامس، فيما بقي الوحدة على نقاطة السابقة 17 في المركز الأخير.



يشار إلى أن الشباب حقق فوزه الأول في عام 2017، فيما كان آخر انتصار للشباب عام 30/12/2016 أمام فريق الباطن.