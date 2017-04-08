سامي الجابر: لاعبو الشباب يستحقون الفرحة

الرياض - الرياضية | Saturday, 08 April 2017 - 23:49 pm

أكد سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب إلى أن فريقه يستحق هذا الفوز على الوحدة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة الـ 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وتابع الجابر حديثه في المؤتمر الصحفي قائلاً: "الفريق قدم مباراة مميزة خصوصاً بالشوط الأول، وأتمنى أن ينعكس الفوز إيجاباً على اللاعبين، في المباريات المتبقية للفريق فيما تبقى من الدوري".



وأضاف الجابر: "أحيي اللاعبين على روحهم العالية، حققنا ثلاث نقاط هامة، وذلك بعد غياب لعدة جولات".