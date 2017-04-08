برشلونة يرفض تعثر مدريد ويخسر أمام ملقا

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 08 April 2017 - 23:53 pm

رفض برشلونة حامل اللقب هدية اتلتيكو مدريد الذي اسقط جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر في فخ التعادل 1-1، وفشل في اللحاق بالاخير الى الصدارة بخسارته امام مضيفه ملقة صفر-2 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



أسدى لاعب وسط ريال مدريد السابق مدرب ملقة ميتشل خدمة لناديه الملكي عندما اسقط برشلونة وحرمه من اللحاق به الى الصدارة، وهو الفوز الاول لميتشل على برشلونة في مشواره كمدرب، علما بانه استلم الادارة الفنية لملقة مطلع مارس الماضي.



ودافع ميتشل (53 عاما) عن الوان ريال مدريد من 1982 الى 1996، واحرز معه بطولة الدوري الاسباني 6 مرات، وكأس اسبانيا مرتين، وكأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حاليا) مرتين ايضا.



ومنح لاعب برشلونة السابق ساندرو راميريز التقدم لملقة عندما تلقى كرة خلف الدفاع من خوانكار فكسر مصيدة التسلل وانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيمينه على يسار الحارس الالماني اندريه-مارك تير شتيغن 32.



ودفع لويس انريكي بسيرجي روبرتو واندريس انييستا مكان الفرنسي جيريمي ماتيو ودينيس سواريز مطلع الشوط الثاني فتحسن اداؤه وكاد يدرك التعادل في مناسبتين عبر سواريز، ولعب انريكي ورقته الاخير باشراكه بابلو الكاسير مكان البرتغالي اندريه غوميش، بيد انه تلقى ضربة موجعة بطرد نجمه البرازيلي نيمار لتلقيه الانذار الثاني اثر تدخل قوي بحق المدافع دييغو يورنتي 65، وسجل ملقة هدفا عبر ادالبرتو بينياراندا الغاه الحكم بداعي التسلل 71.



وحسم ملقة النتيجة في الدقيقة الاخيرة بتسجيله الهدف الثاني عبر جوناثان رودريغيز من تسديدة قوية من داخل المنطقة اثر هجمة مرتدة.

وجاءت الخسارة في توقيت غير مناسب بالنسبة لبرشلونة المدعو لمواجهة يوفنتوس الثلاثاء المقبل في تورينو في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.