جامعة طيبة في معرض التعليم

المدينة المنورة ـ واس | Sunday, 09 April 2017 - 00:00 am

تشارك جامعة طيبة بالمدينة المنورة في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 2017 ضمن أكثر من 380 جامعة محلية وعربية وعالمية بعنوان "الجامعات السعودية ورؤية 2030 المعرفة وقود المستقبل" وذلك بمدينة الرياض.

وأوضـــح الدكتـــور عبدالعزيز السراني مدير جامعة طيبة أن المؤتمر يمثل حلقة وصل بيــن الجامعــــات السعودية والجامعات العالمية ويعزز من فرص تبادل الخبرات وعرض ما وصلت له مؤسسات التعليم العالي بالمملكة وكذلك مؤسسات التعليم العالي على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن العنوان الذي يحمله المعرض هذا العام يؤكد مدى اهتمام وزارة التعليم بقيام الجامعات بدورها في تحقيق هذه الرؤية من خلال تأكيد الجودة ورفع الكفاءة والتوأمة مع سوق العمل والتنافسية بين الجامعات المحلية والعالمية.