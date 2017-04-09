اليوم.. انطلاق بطولة شهداء الحرس

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 09 April 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة شهداء الحرس الوطني الأولى التي تقام على مدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية بخشم العان في مدينة الرياض. وذلك بمشاركة 2135 لاعباً من جميع قطاعات الحرس الوطني في المملكة، يتنافسون على 12 لعبة وهي كرة القدم والطائرة والطاولة والسباحة والكاراتيه وألعاب القوى واختراق الضاحية وبناء الأجسام ورفع الأثقال والرماية والبلياردو وشد الحبل. وتقام اليوم مباراتان ضمن المجموعة الأولى من منافسات كرة القدم، إذ تجمع الأولى فريقي لواء التدخل السريع الخاص والإدارة العامة لتقنية المعلومات، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا الطب العسكري الميداني والقطاع الغربي ضمن المجموعة الثانية.

وأنهت اللجان العاملة في البطولة والبالغ عددها 15 لجنة جميع الاستعدادات وإصدار البطاقات، بعد اكتمال بعثات الفرق استعداداً لانطلاق البطولة.