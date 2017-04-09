الحربي بطلاً لكأس الشهداء

الرياض ـ واس | Sunday, 09 April 2017 - 00:00 am

توج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحادين العربي والسعودي للفروسية الفارس مشاري الحربي بكأس بطولة شهداء الوطن التي أقيمت أمس الأول بحضور عدد من أبناء الشهداء على ميدان منتجع نوفا غرب مدينة الرياض.

وحصل على المركز الثاني الفارس عبدالله الراجحي، ونال المركز الثالث الفارس خالد العيد، وجاء في المركز الرابع الفارس بندر بن محفوظ، وحل في المركز الخامس الفارس مشعل الحربي.

‎وأعرب الأمير عبدالله بن فهد عن اعتزازه بنجاح البطولة التي تقام لأول مرة تخليداً لذكرى شهداء الوطن وإيماناً من اتحاد الفروسية لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مؤكداً استمراريتها ضمن برنامج الاتحاد السنوي. ‎ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ على رعايتهم الدائمة لأسر الشهداء، معبراً عن سعادته بمشاركة أبناء شهداء الوطن في تتويج الفائزين.