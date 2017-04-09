فتح التسجيل في فردية البولينج

الرياض ـ حمد الشغرود | Sunday, 09 April 2017 - 00:00 am

ينظم الاتحاد السعودي للبولينج البطولة الفردية العاشرة في صالة المركز العالمي للبولينج بمدينة الرياض خلال الفترة من 16 وحتى 18 من رجب الجاري.

وأعلن الاتحاد عن فتح باب التسجيل لجميع الراغبين في المشاركة من اللاعبين السعوديين في البطولة والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل، وستكون المشاركة مفتوحة لجميع الفئات عبر التواصل مع الاتحاد وتعبئة الاستمارة الخاصة بالمشاركة.

من جهته، بين سعيد الشهراني رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي للبولينج أن التسجيل في البطولة الفردية العاشرة بدأ منذ وقت مبكر ليتاح لجميع الراغبين في المشاركة.

وقــال: "ستشهــــد البطولة الفردية العاشرة مشاركة عدد كبيـــر من اللاعبــــين المحليين الراغبين في تحسين ترتيبهم العام وإضافة نقاط تضمن لهم الصعود بالتصنيف لدرجة أعلى".

وأكد الشهراني أن البطولة ستكون فرصة لجميع المشاركين لتقديم مستوى مميز يؤهلهم لتمثيل المنتخبات السعودية التي تستعد للعديد من الاستحقاقات على المستوى الإقليمي والدولي.