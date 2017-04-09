أعاد مهرجان جدة التاريخية وعبر مقعد "الدانة" فن العزف بما يطلق عليه "الهجصة"، وهو نوع من العزف القديم الذي ظل لفترات طويلة أحد أهم الفنون في منطقة الحجاز، إلا أن ذلك النوع من الفن اندثر، وعادت إليه الحياة مجدداً في هذا ا