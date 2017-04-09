المنصور يحضر اجتماعات القاهرة
الرياض ـ الرياضية | Sunday, 09 April 2017 - 00:00 am
نيابة عن الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، يترأس الدكتور منصور المنصور مساعد رئيس الهيئة وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة (40) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، واجتماعات الدورة (61) للمكتب التنفيذي المقرر عقدها بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد وغداً الإثنين.
وستتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال إضافة إلى الاطلاع على التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بالمجلس.